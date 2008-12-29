rememboids, by Mark Sonnenfeld

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Mark Sonnenfeld is an experimental writer, collaborator and publisher. He is active in the international small press scene, having to his credit numerous chapbooks, broadsides, give-out sheets and audio sound collage on cassette and compact disc. He is greatly inspired by The Beats and current innovative artforms. His work has appeared in a plethora of underground magazines and in 2006 he was featured in an anthology of avant-garde American poets titled INSIDE THE OUTSIDE. His work is archived at more than a dozen university libraries, as well as sites in Europe and Asia. In a recent article, Eric Greinke of Presa Press said Sonnenfeld embodies the true spirit of the small press movement.
Mark Sonnenfeld45-08 Old Millstone DriveEast Windsor, NJ 08520 USA
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43 comments:
inspiring!
I agree. Sonnenfeld is the man!
Truly fantastic stuff!
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Reciprocity! If you care to visit my blogs, I would be just happy to see a "personal advertisment" for your own blogs in return.
Best wishes,
- Peter Ingestad, Sweden
一個人的際遇在第一次總是最深刻的，有時候甚至會讓人的心變成永遠的絕緣。.........................
如果你不思考未來，你便不會有未來..................................................
I love readding, and thanks for your artical. ........................................
幸福是人人都要，又怎麼可能都歸你所有？要知道這世界幸福本來就不多........................................
很喜歡你的blog哦...加油唷 ........................................
Time and tide wait for no man.......................................................
朝著既定的目標走，就不會迷失。..................................................
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好問才能博學。.............................................
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路過--你好嗎..很棒的BLOG...................................................
幫你加油打氣哦!!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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生活總是起起伏伏，心情要保持快樂才好哦！！.................................................................
hello~來拜訪你囉~部落格很棒^^!......................................................................
一棵樹除非在春天開了花，否則難望在秋天結果。.................................................................
一個人的價值，應該看他貢獻了什麼，而不是他取得了什麼.................................................................
一個人的價值，應該看他貢獻了什麼，而不是他取得了什麼.................................................................
向著星球長驅直進的人，反比踟躕在峽路上的人，更容易達到目的。............................................................
人有兩眼一舌，是為了觀察倍於說話的緣故。............................................................
這BLOG真是讓人意猶未盡!!..................................................................
很喜歡看看別人的生活故事，謝謝您的分享哦~~............................................................
One swallow does not make a summer.............................................................
聰明人之所以不會成功，是因為他們缺乏了堅忍的毅力。.......................................................
人必須心懷希望，才會活的快樂，日子才過得充實,有意義,有朝氣,有信心。.......................................................
可愛的小天使~~~支持你~~~..................................................................
喘口氣，看個文章，謝謝您的格子囉~~............................................................
Learning makes a good man better and ill man worse.............................................................
It is easier to get than to keep it.......................................................................
認識自己,是發現妳的真性格、掌握妳的命運、創照你前程的根源。.......................................................
愛，拆開來是心和受兩個字。用心去接受對方的一切，用心去愛對方的所有。......................................................................
人有兩眼一舌，是為了觀察倍於說話的緣故。............................................................
GOOD POST~~~~~~~~~~~~Support!!!!..................................................................
謝謝大大無私分享 感恩唷(>o<)............................................................
期待你發表的新文章！跟你說一聲加油。..................................................................
keep update, please..bless you!!............................................................
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